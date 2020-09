Joghurtfabrik stößt in Bettemburg auf Ablehnung

Die geplante Joghurtfabrik des Unternehmens Fage soll an der Alzette künftig 80.000 Tonnen griechischen Joghurt pro Jahr produzieren. Der Schöffenrat von Bettemburg, eine der beiden betroffenen Gemeinden, äußerte am Dienstag seine «starke Zurückhaltung» hinsichtlich des Bauprojektes. Die Gemeinde beklagt einen Mangel an Informationen über den Trinkwasserverbrauch. Schätzungen zufolge würde die Fabrik etwa 2500 Kubikmeter pro Tag verbrauchen. Nach Gemeindeangaben ist das «mehr als das Doppelte» der Bettemburger Haushalte. Auch beim Thema Abwasser ist die Gemeinde kritisch. Hier sei eine unabhängige Analyse erforderlich.

Auch bei den sieben Gemeinden des «Contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette» – Esch/Alzette, Sassenheim, Schifflingen, Monnerich, Kayl, Bettemburg und Roeser – stößt die Fage-Fabrik auf wenig Gegenliebe. Laut Paul Weimerskirch, Bürgermeister von Schifflingen und Präsident der Vereinigung, würde die Fabrik rund 3100 Kubikmetern Abwasser pro Tag in die Alzette einleiten. Dies habe nach seiner Ansicht das Potenzial den Fluss zu ersticken.

Dan Biancalana, der Bürgermeister von Düdelingen, unterstützt dagegen das Bauprojekt, weil dadurch rund 100 Arbeitsplätze entstünden. Er weist darauf hin, dass der Gemeinderat «eine befürwortende Stellungnahme unter bestimmten Bedingungen» abgegeben hat – nämlich die Optimierung des Wasserverbrauchs, die Erhaltung der Qualität des Wassers der Alzette und eine Begrenzung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Das Dossier liegt nun in den Händen der Regierung. Eine Genehmigung für den Bau wurde bisher noch nicht erteilt. Bisher stand auch Umweltministerin Carole Dieschbourg der Joghurtfabrik sehr kritisch gegenüber.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)