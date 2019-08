Regierung plant «Zero Waste» noch in diesem Jahr

In der Antwort der Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) auf eine Anfrage der Piraten zum Bioabfall in Luxemburg versteckt sich ein Satz, der Folgen für die Bürger haben könnte. Die Regierung arbeite an einer «Null-Müll»Strategie, die noch in diesem Jahr im Luxemburger Abfallgesetz verankert werden solle.

Aus Kreisen der Verwaltung wurde gegenüber unserer Zeitung die Arbeiten an einer solchen Strategie bestätigt. Details zur Strategie und deren Umsetzung sind jedoch aus dem Ministerium bisher nicht zu erfahren.

(lh/L'essentiel)