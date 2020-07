Ermittlungen gegen Hotel-​​Restaurant in Vianden

Eine Pressemitteilung informierte am Donnerstag darüber, dass die Staatsanwaltschaft Diekirch derzeit gegen ein Unternehmen, das «ein Hotel-Restaurant in Vianden und mehrere Restaurants in Ingeldorf betreibt», ermittelt. Eine Untersuchung wegen Urkundenfälschung, der Verwendung gefälschter Urkunden sowie Verstöße gegen das Arbeitsgesetz wurde eingeleitet.

Am 1. und 4. Juli wurden in den Justizbezirken Luxemburg und Diekirch Durchsuchungen durchgeführt, das «mit dem Ziel, Beweise für diese Straftaten zu sammeln».

Die Ermittlungen laufen, allerdings weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass gegen die Betroffenen bereits in «den Jahren 2012/2013» ermittelt wurde. Die Untersuchung in diesem Fall sei aber abgeschlossen. «Die Ratskammer hat beschlossen, den Fall an das Strafgericht Diekirch zu übergeben.»

(nc/L'essentiel)