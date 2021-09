Freibäder blicken auf einen zähen Sommer zurück

In diesem Sommer herrschte selten Freibadwetter. «Das hat unsere Gästezahlen natürlich massiv gedrückt», erklärt Élodie Schmitt vom Schwimmbad Aquasud in Differdingen zum Ende der Sommersaison. Genaue Zahlen konnte sie noch nicht nennen. Allerdings hätten viele Schwimmer das Hallenbad vorgezogen.

Auch in Ulflingen blickt man auf eine zähe Saison zurück. «Wir hatten im Juli 21 Tage und im August 20 Tage geöffnet. In diesem Zeitraum waren nur zehn Tage sommerlich», sagt Quentin Lebecque, der in der Gemeinde für den Sport zuständig ist. Das sei viel weniger als in den Jahren 2018 und 2019, in denen das Wetter außergewöhnlich gut war. 2020 blieb das Bad in der Sommersaison wegen der Corona-Pandemie geschlossen. In Remich bleibt das Schwimmbad noch bis zum 30. September geöffnet. Auch hier seien die Zahlen nicht gut.

Die Freibäder haben auch 2021 unter den Maßnahmen gegen das Coronavirus gelitten. «Wir mussten unsere Kapazitäten drastisch reduzieren, um die gesundheitliche Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten», sagt Élodie Schmitt. Das Reservierungssystem habe es allerdings ermöglicht, «die Abläufe besser zu steuern und lange Warteschlangen zu vermeiden». Quentin Lebecque ist der Meinung, dass die Gesundheitsmaßnahmen «wahrscheinlich viele Menschen abgeschreckt haben. Außerdem konnten wir an den guten Tagen das Bad nicht voll auslasten.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)