Fonds du Logement wurde um 800.000 Euro betrogen

Eigentlich sollten die 800.000 Euro an eine luxemburgische Baufirma gehen. Nach Informationen von RTL überwies der Fonds du Logement die abgesprochene Summe in zwei Überweisungen auf ein polnisches Konto, welches vorher in einer englischsprachigen E-Mail als Konto der Baufirma kommuniziert wurde.

Erst als die tatsächliche Baufirma sich nach der immer noch nicht eingetroffenen Überweisung erkundigte, fiel der Schwindel auf. Der dreiste Betrug wurde der Polizei gemeldet, die nun ermittelt.

(L'essentiel)