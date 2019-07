Schaum auf der Straße ist «völlig normal»

Zehn Tage Hitze, dann ein kräftiger Regenschauer am Wochenende und schon bildete sich weißer Schaum auf der Straße: So ist es einem Leserreporter am Sonntag aufgefallen, er schickte ein Video, das gleich viele andere staunen ließ. Von Schifflingen bis Kayl, von Monnerich bis Esch/Alzette konnten auch andere L'essentiel-Leser das Phänomen beobachten.

Während manch einer besorgt war, gibt es nun Entwarnung: Das Phänomen ist «völlig normal», wie Luc Zwank, stellvertretender Direktor der Wasserwirtschaftsverwaltung (Administration de la gestion de l'eau) sagt: «Dies geschieht nach einer langen Zeit ohne Niederschläge häufig, sobald es wieder regnet.» Was für den Schaum sorgt, sind Ölrückstände, aber auch Reste von Reifengummi, Pollen und Staub, die sich auf der Straße angesammelt haben.

Keine (direkten) Auswirkungen auf die Gesundheit

Dieser «Cocktail» werde bei Kontakt mit Regen eben zu weißem Schaum: «Es hat in dem Sinne nichts mit der Hitze zu tun. Das ist eine normale Verschmutzung durch die Straßenbenutzung.» Diese habe auch keine schädliche Auswirkung auf die Gesundheit – zumindest nicht direkt. So sei das Kribbeln und Jucken in den Augen, über das einige Leser geklagt hatten «eher ein Ergebnis einer Pollenallergie», sagt der Experte.

Die Wasserwirtschaftsverwaltung ist nicht an einer «spezifischen Überwachung» beteiligt. Es wurden jedoch Strukturen geschaffen, um sicherzustellen, dass die Straßenverschmutzung nicht in Gewässer gelangen kann. «Wir arbeiten mit den Ponts et Chaussées zusammen, um in den Regenrückhaltebecken Filter installieren zu können», sagt Zwank.

(Thomas Holzer/L'essentiel)