Heute Abend startet die zweite Staffel Capitani

«L’essentiel»: Wie fühlen Sie sich so kurz vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel von «Capitani»?

Luc Schiltz, Schauspieler: Ich habe die Folgen bisher noch nicht gesehen, also kann ich es kaum erwarten. Während du, Thierry, alles schon 100.000 Mal gesehen hast.

Thierry Faber, Schöpfer: Ich muss zugeben, dass die Plakate an den Tram-Haltestellen mir ein wenig Druck machen. Zum Glück haben wir uns im Voraus nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht.

Schiltz: Tatsächlich waren wir während der Dreharbeiten einfach in die Arbeit vertieft und hatten keinen Druck.

Wie sind die Dreharbeiten abgelaufen?

Faber: Wirklich sehr gut, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen wir gearbeitet haben. Wir sind weitgehend von Corona verschont geblieben.

Das Setting ist diesmal ein anderes als in der ersten Staffel. Vom Dorf-Aspekt geht es diesmal in die Stadt. Wollten Sie damit die verschiedenen Facetten des Landes zeigen?

Faber: Ja, ganz klar. Als ich an der ersten Staffeln arbeitete, hatte ich überhaupt nicht an eine Fortsetzung gedacht. Daher hatte ich auch nicht genügend Elementen eingebaut, die es mir erlaubt hätten, sie fortzusetzen. Für mich war die Geschichte erzählt. Ich wollte nicht auf künstliche Weise weitere Charaktere hinzufügen.

Es war klar, dass die Hauptfigur, Capitani, am Ende der ersten Staffel nicht als Polizist weiter existieren konnte. Die Idee war also, einige Jahre später anzusetzen und sich anderswo umzusehen. Wir bleiben zwar immer noch in Luxemburg, um den Menschen, die dort leben, das Land zu zeigen, aber zeigen einen völlig neuen Blickwinkel.

Wie haben Sie eine Verbindung zur ersten Staffel hergestellt?

Faber: Ich hatte das alles im Vorfeld mit den Produzenten besprochen. Wir haben uns überlegt, woran wir in der Geschichte anknüpfen können, und haben uns schnell einigen können. Ich wollte schon immer eine Geschichte erzählen, die im Rotlichtmilieu spielt, also habe ich beides verbunden.

Fand die Produktion immer noch in Teamarbeit statt?

Faber: Ja, ich arbeite immer noch mit denselben Leuten zusammen. In einer ersten Phase entwickle ich die Geschichte und schreibe sie wie ein Buch, teile sie aber hier schon in verschiedene Episoden ein. In der zweiten Phase helfen mir die beiden anderen Autoren, Eric Lamhene und Christophe Wagner, Regisseur der Serie, beim Schreiben der Drehbücher.

Christophe Wagner ist dabei der einzige Regisseur?

Faber: Ja, ich kenne ihn seit dreißig Jahren. Seitdem arbeitet er mit Samsa Film, der Produktionsfirma, zusammen. Es wäre nicht möglich gewesen, wenn wir beispielsweise 15 Episoden gehabt hätten. Schon in unserem Fall musste er 60 Drehtage einrechnen, was genau die Obergrenze ist.

Schiltz: In den USA wird eine Episode nach der anderen gedreht. Sie haben die Mittel, die Sets zu unterteilen, was wir nicht haben. Wir mussten Ort für Ort, Kulisse für Kulisse drehen.

In der zweiten Staffel sind mehrere Sprachen vertreten. Was hat sich dadurch verändert?

Schlitz: Es gibt der Geschichte eine andere Dimension als das kleine luxemburgische Dorf. Der Bahnhof bietet sich dafür auch einfach an, dort vermischen sich alle Sprachen. Zudem gab es uns die Möglichkeit, mit Kollegen aus dem Ausland zu arbeiten. Immerhin sind die Sprachen das, was Luxemburg ausmacht.

Internationaler Erfolg einer Serie ist für luxemburgische Verhältnisse eher selten. Wie sind Sie damit umgegangen?

Faber: Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Es ist genau ein Jahr her. Damals waren wir nur noch einen Monat von den Dreharbeiten für die zweite Staffel entfernt. Es war einfach eine riesige Wucht, nach drei Tagen waren wir in einigen großen Ländern wie Argentinien auf einmal in den Top 3. Wir konnten es gar nicht begreifen und schwankten zwischen Euphorie und Unverständnis. Und dann kommt auf einmal der Moment, an dem man dieses Gefühl einfach genießt.

Inwiefern hat Netflix Ihre Situation beeinflusst?

Schlitz: Ich kann es immer noch nicht ganz verstehen. Ich erinnere mich an den Moment, als Samsa mir offenbarte, dass Netflix die Serie aufgekauft hatte. Als ich die Zahlen, die Reaktionen und die Tatsache, dass ich auf der Straße erkannt wurde, wahrnahm, wurde es erst konkret. Es ist eine schöne Visitenkarte, aber es bleibt doch irgendwie abstrakt.

Faber: Allein die Tatsache, dass ich zu jedem auf der Welt sagen kann: «Ich bin Drehbuchautor, das kannst du dir auf Netflix ansehen», ist schon etwas Besonderes. Es ist aber jetzt nicht so, dass mein Telefon nicht mehr stillsteht, mein Leben wurde dadurch nicht unbedingt verändert.

Macht Sie die lokale Anerkennung durch den Filmpräis stolz?

Faber: Ja, ich habe in der Vergangenheit bereits Auszeichnungen gewonnen, während meiner ersten Tätigkeit als Filmeditor.

Schlitz: Die Anerkennung der Branche, die die geleistete Arbeit wertschätzt, ist immer schön. Insbesondere, wenn man vier Preise erhält. Auch, dass die Serie auf Netflix läuft ist eine Anerkennung unserer Arbeit.

Sie bleiben auch weiterhin dem Theater treu. Ist das Ihre Art, das richtige Gleichgewicht zu finden?

Schlitz: Es ist das Dilemma meines Lebens. Mit «Capitani» hat es sich nur noch verstärkt, weil ich immer mehr Gefallen an Film und Fernsehen finde, aber nie im Leben mit dem Theater aufhören können werde. Mein Terminkalender ist nicht immer leicht zu bewältigen, aber das sorgt für ein gutes Gleichgewicht.

Faber: Es ist eine Chance für luxemburgische Schauspieler, dass sie nicht in die eine Schublade, Theater oder Kino, gesteckt werden. Was im Ausland meist der Fall ist.

Können Sie uns schon etwas über die zweite Staffel verraten?

Faber: Jeden Dienstag werden zwei Episoden ausgestrahlt, auf Netflix wird die Staffel erst in drei oder vier Monaten zu sehen sein. Was ich sagen kann, ist, dass Capitani auf seine Kollegin Elsa Ley treffen wird und das Wiedersehen wird nicht ablaufen, wie es die meisten erwarten werden. Die Zeiten des magische Duos, das zwölf Episoden lang ermittelt, sind vorbei. Es wird ganz anders.

(Cédric Botzung/L'essentiel)