Zukunftspläne schmieden, erweist sich als schwierig

Seit einer Woche trudeln in den Schulen des Großherzogtums die Ergebnisse der Abschlussklassen ein. Noch immer sind die Feiern und der Beginn des akademischen Weges der Absolventen von Corona geprägt. «Zur Abschlussfeier dürfen wir nur zwei Personen einladen, das werden meine Eltern sein», erzählt Liam aus dem Lycée Michel-Rodange. Noch weniger Glück haben Elysa (18) und Mikhal (17).

«Die Eltern sind nicht eingeladen. Das ist schade, immerhin ist diese Zeremonie auch für sie wichtig», bedauern die Schüler. Auch für die Feier an sich, ist das Improvisationstalent der Absolventen gefragt. «Wir werden es als Schüler selbst organisieren und eine Bar für eine CovidCheck-Party mieten», verrät die 19-jährige Michela, die das Lycée Michel-Lucius besuchte. Für die Zukunft hat sie bereits konkrete Ziele. Sie würde gerne Psychologie studieren, aber «ich gebe mir noch ein Jahr Zeit. In der Zwischenzeit habe ich einen Job in einer Bar gefunden».

«Ich habe nur Absagen bekommen»

Auch der 17-jährige Alex lässt sich wegen Corona nicht von seinem Ziel abbringen: ein fünfjähriges Designstudium in Paris. Was allerdings durch die Pandemie verändert wurde, war der Ablauf seiner Abschlussprüfungen im Lycée Vauban. Abgesehen von «einem Philosophietest und einer ausgiebigen mündlichen Prüfung, erfolgte alles durch kontinuierliche Bewertung. Das war ein Vorteil», sagt er.

Elysa und Mikhal träumen vom Studium in Zürich, was wegen des Virus etwas komplizierter geworden ist. «Bis vor kurzem musste man in der Schweiz nach der Anreise noch in Quarantäne. Wir hatten noch keine Gelegenheit, den Campus zu besichtigen.» Ganz abgesehen davon, erweise sich auch die Wohnungssuche in Zürich als schwierig, die Mieten seien teuer. Liam ist online auf seinen zukünftigen Campus in Wien gestoßen. Wer bereits eine Uni gefunden hat, ist wahrscheinlich noch auf der Suche nach dem passenden Ferienjob, denn auch die sind in Coronazeiten scheinbar rar. «Meine Eltern haben darauf bestanden, aber ich habe nur Absagen oder gar keine Antworten bekommen», sagt Elysa abschließend.

(sg/cfc/L'essentiel)