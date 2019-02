Noch immer offene Fragen nach Zugunglück

Im Süden von Luxemburg kam es vor zwei Jahren am 14. Februar 2017 auf der Zugstrecke Luxemburg-Thionville zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Zügen. Ein CFL-Lokführer starb, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der FNCTTFEL-Landesverband fordert in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft und den Verantwortlichen bei der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL eine baldige Klärung der noch immer offen stehenden Fragen. Denn noch immer ist nicht geklärt, wer für den tragischen Unfall verantwortlich ist.

Auf Nachfrage von L‘essentiel entgegnet die Staatsanwaltschaft, dass die juristischen Ermittlungen so gut wie abgeschlossen seien. «Der letzte Bericht eines Schweizer Zugexperten ist am vergangenen Mittwoch beim Untersuchungsrichter eingetroffen.» Dieser müsse derzeit noch ausgewertet werden. Zudem seien Vertreter des CRI (Computersupport und -dienste in Luxemburg) in die USA gesandt worden, um Whatsappdaten des verstorbenen Zugfahrers zum Zeitpunkt des Unfalls zu überprüfen. «Das Ergebnis der detaillierten Nachforschungen muss analysiert werden. Dann wird der Untersuchungsrichter gemeinsam mit den Staatsanwälten entscheiden, wie es weiter geht», heißt es seitens der Staatsanwaltschaft. Laut derer sei ein menschliches Versagen möglich. Andernfalls würden die Ermittlungen eingestellt werden.

Erst im Oktober 2018 kam es in Bettemburg zu einer weiteren Zugkollision. Damals war der Fahrer des Güterzuges des SNCF, der bereits in das Zugunglück vom Februar 2017 involviert war, Richtung Woippy unterwegs, als er plötzlich zwei beladene Waggons auf sich zukommen sah. Der Aufprall war unvermeidlich. Der Lokführer konnte sich jedoch rechtzeitig in den hinteren Teil der Lokomotive flüchten.

(L'essentiel)