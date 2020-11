Erbgroßherzog Guillaume feiert 39. Geburtstag

Der Mann, der eines Tages Großherzog von Luxemburg werden wird, feiert an diesem Mittwoch seinen 39 Geburtstag. Guillaume Jean Joseph Marie von Nassau wurde am 11. November 1981 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren. Vor zwanzig Jahren wurde er nach der Thronbesteigung seines Vaters zum Erbgroßherzog.

Er absolvierte eine militärischen Ausbildung an der Royal Academy of Sandhurst in Großbritannien und erwarb auch den Rang eines Oberst, nachdem er im Dezember 2002 als Offizier in der luxemburgischen Armee vereidigt worden war. Nach seinem Studium der internationalen Politik in Großbritannien setzte Prinz Guillaume seine Studien in Frankreich fort und erwarb 2009 einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Literatur- und Politikwissenschaft an der Universität Angers, Frankreich. Am 20. Oktober 2012 heiratete er die belgische Gräfin Stéphanie de Lannoy.

Am 10. Mai dieses Jahres wurde sein Sohn, Prinz Charles, geboren, der nun der Zweite in der luxemburgischen Thronfolge ist.

(L'essentiel)