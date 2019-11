Auch an den Ampeln blitzt es bald

«Die Place de l'Étoile in der Hauptstadt ist eine sehr sensible Kreuzung. In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass viele Autofahrer auch noch bei rot fahren», so das Ministerium für Mobilität gegenüber L'essentiel.

Ab dem nächsten Jahr werden in Luxemburg auf der Place de l'Étoile deswegen die ersten Ampelradaranlagen installiert werden. Das Pilotprojekt wird voraussichtlich bis Ende 2020 laufen. «Das ist eine dringende Maßnahme. Ab 2020 wird die Tram diese Kreuzung passieren, was die Risiken erhöht», heißt es.

Wie funktioniert die Technologie? Technisch sind die Radare an das Ampelsystem gekoppelt. Durch einen in der Straßenbelagsschicht installierten Sensor können sie messen, wann ein Fahrzeug die Stopplinie überquert. Eine Blitzvorrichtung wird in der Nähe der Ampeln installiert und kann die Autos in kurzen Abständen fotografieren. Anhand der Bilder kann dann festgestellt werden, ob das Auto eine rote Ampel überfahren hat, oder lediglich etwas zu weit hinter der Haltelinie zum Stehen gekommen ist.

(Ana Martins/L'essentiel)