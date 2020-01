Der Waringo-​​Bericht ist online

Das Warten hat ein Ende. Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte den langjährigen Direktor der Inspection générale des finances, Jeannot Waringo, beauftragt, einen Bericht über das Personal- und das Finanzmanagement am Großherzoglichen Hof zu erstellen.

Immer wieder drangen in der letzten Woche Einzelheiten zu den Missständen am Hof durch. Nun kommt langsam Klarheit in die Sache. Der Bericht ist seit Freitagmorgen um kurz vor 11.30 Uhr online und ganze 44 Seiten lang.

Am Hof herrscht Angst

Jeannot Waringo schreibt in seinem Bericht, am Hof herrsche eine Atmosphäre der «Angst». Seine Recherche habe sich daher als schwierig erwiesen. «Jeder ist auf der Hut und wägt seine Worte ab».

Die schlechte Atmosphäre habe auch zu dem massiven Personalwechsel geführt: 51 Kündigungen oder Entlassungen gab es zwischen 2014 und 2019. Und das bei einer Angestelltenzahl, die zwischen 85 und 91 schwankt. «Es muss einen Grund dafür geben», schreibt Waringo.

Wer kritisiert, hat es schwer

Auch in der internen Kommunikation sieht er ein Problem. «Probleme werden nicht auf den Tisch gelegt«. Das Ergebnis sei, dass viele Gerüchte am Hof umgehen. Infolgedessen hätten Mitarbeiter «das Gefühl, dass sie nicht respektiert werden, obwohl sie sich voll und ganz ihrer Arbeit widmen.» Andere, die weniger engagiert bei der Arbeit seien, «aber auch weniger kritisch und fügsamer sind, erhalten mehr Ermutigung», steht weiter im Bericht.

Für den Berichterstatter steht damit fest: «Es ist daher unerlässlich, die Tatsache zu akzeptieren, dass es Probleme gibt und dass sie gelöst werden müssen».

Hof erkennt Handlungsdruck

Der Marschall des Großherzoglichen Hofes reagierte unverzüglich. «Im Interesse einer größeren Transparenz und Modernisierung wird der Hof einen konstruktiven Beitrag zur Umsetzung der in diesem Bericht vorgeschlagenen Verbesserungen leisten», heißt es in einer Erklärung.

Den gesamten Bericht finden Sie hier auf Französisch: Waringo-Bericht

(L'essentiel)