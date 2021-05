Die Corona-​​Lage in Luxemburg entspannt sich

Die Daten aus der vergangenen Woche vom 17. bis 23. Mai, die das Gesundheitsministerium am Mittwochabend veröffentlicht hat, bestätigen den Trend: Die Pandemie in Luxemburg klingt langsam ab. So ist in dieser Woche die Zahl der positiven Fälle um 35 Prozent zurückgegangen, obwohl die Zahl der durchgeführten Tests im selben Zeitraum um 35 Prozent gestiegen ist. So wurden in der vergangenen Woche 495 Personen positiv getestet, bei 72.118 Tests, gegenüber 728 Fällen bei 49.715 Tests in der Woche zuvor. Gute Nachrichten also, auch wenn vorerst weiterhin Vorsicht geboten ist.

Infolgedessen sinkt auch die Positivitätsrate bei den Tests im Wochenschnitt von 1,46 auf 0,69 Prozent. Selbst verschreibungspflichtige Tests, also bei Personen mit Symptomen, sind im Vergleich zur Vorwoche (3,36 Prozent) nur zu 1,45 Prozent positiv. Entsprechend sinkt auch die Zahl der noch aktiven Infektionen, von 1727 am 16. Mai auf 1283 am 23. Mai. Das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen bleibt stabil bei 31,1 Jahren.

«Die Inzidenz in den geimpften Altersgruppen ist fünf bis zehn Mal niedriger»

Festzuhalten ist auch ein Rückgang bei den Krankenhauseinweisungen: 28 Patienten wurden auf den normalen Stationen der Krankenhäuser betreut (43 in der Vorwoche). Dieser Trend setzt sich auf den Intensivstationen fort, wo die Zahl der belegten Betten von 29 auf 19 gesunken ist. Allerdings sind in der vergangenen wie auch in der Vorwoche drei Todesfälle im Großherzogtum verzeichnet worden. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen ist auf 78 Jahre gesunken.

Weniger Fälle bedeutet auch eine geringere Inzidenz. Diese sank im Wochenvergleich von 115 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 78. Unterschiede gibt es nur in den Altersgruppen. Hier machen sich bereits die Impfungen bemerkbar: Demnach ist die Inzidenz bei den Menschen ab 75 Jahren und älter (12/100.000, -44 Prozent) noch niedriger als bei den den 60-74-Jährigen (28/100.000, -53 Prozent). Im Vergleich dazu ist die Inzidenz bei den 15-28-Jährigen (104/100.000) und den Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren (104/100.000) wesentlich höher: «Die Inzidenz ist in den Altersgruppen, auf die die Impfung abzielt, fünf bis zehn Mal niedriger ist als in den noch nicht geimpften Altersgruppen», teilt das Ministerium mit.

Anteil der britischen Variante bleibt am größten

Auch bei den Impfungen verzeichnet das Gesundheitsministerium Fortschritte. Demnach wurden in der vergangenen Woche 34.967 Dosen verabreicht – bei 13.537 Personen war es die zweite Impfung. Seit Beginn der Kampagne wurden 324.903 Dosen verabreicht, 112.791 Personen wurden vollständig geimpft. Ein weiteres gutes Zeichen ist, dass die Viruslast auch im Abwasser rückläufig ist. Der Trend war in den vergangenen Wochen in den Proben der 13 von LIST untersuchten Kläranlagen konstant.

Schließlich gibt der Wochenbericht ein Update über die verschiedenen im Land vorhandenen Virusvarianten. Demnach bleibt die britische Variante weitgehend dominant (79 Prozent der Fälle). Der Anteil der südafrikanische Variante ist (7,1 auf 5,7 Prozent) wie der der brasilianischen Variante (4,3 auf 3,7 Prozent) gesunken. Andererseits nimmt die indische Variante leicht zu, von 5,7 Prozent der Fälle auf 7,1 Prozent.

