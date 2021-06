Luxemburg hat EU-​​weit die meisten Grenzgänger

Im Jahr 2020 arbeiteten von den 192 Millionen Arbeitnehmern in der EU etwas mehr als zwölf Millionen in einer anderen Region (6,3 Prozent). Zwei Millionen Menschen überschritten auf dem Weg zur Arbeit eine Landesgrenze (ein Prozent). Dabei sind durchaus regionale Unterschiede zu beobachten. Demnach verlassen 21 Prozent der Belgier auf dem Weg zur Arbeit ihre Region. Bei den Niederländern sind es immerhin noch 13 Prozent, in Deutschland, Litauen und Österreich sind es elf Prozent.

Und so finden sich in den belgischen Regionen folglich auch die meisten regionalen Pendler: 49 Prozent der Arbeitnehmer, die in Wallonisch-Brabant leben und 40 Prozent der Arbeitnehmer aus der Provinz Flämisch-Brabant verlassen auf dem Weg zur Arbeit ihre Region. Beide grenzen an die Region Brüssel-Hauptstadt.

Die meisten Grenzgänger finden sich allerdings im Herzen Europas: In Luxemburg, das an Frankreich, Deutschland und Belgien angrenzt. Dabei ist die Zahl der Arbeitnehmer, die ihr Land jeden Morgen verlassen, in der belgischen Provinz Luxemburg am höchsten (39.000 oder 32 Prozent), gefolgt von der Region um Trier (37.300 oder 15 Prozent) und Lothringen (117.800 oder 13 Prozent). Mit dem Großherzogtum als Ziel. Umgekehrt arbeiten nur 2,8 Prozent der Einwohner Luxemburgs in einem anderen Land.

(mc/L'essentiel)