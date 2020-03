Warmer Winter brachte Rekord-​​Niederschläge

Der meteorologische Winter ist vorbei und der staatliche Wetterdienst der ASTA hat bereits am heutigen Sonntag seine Analyse der vergangenen drei Monate präsentiert. Daraus geht hervor, dass der Winter 2019/2020 der drittwärmste Winter seit Beginn der Messungen im Jahr 1838 war.

Neben der Temperatur waren auch die Niederschlagsmengen rekordverdächtig. Im gesamten Land lagen diese deutlich über dem langjährigen Mittel, so die ASTA-Analyse. In Koerich wurde ein neuer Rekord für die Niederschlagsmengen im Winter aufgezeichnet, in Beringen, Fouhren, Grevenmacher, Keorich, Remich, sowie Luxemburg-Stadt fielen die entsprechenden Rekorde für den Monat Februar.

Die Landwirtschaft dürfte in den kommenden Monaten von den gut gefüllten Wasserreserven profitieren, muss allerdings auch mit Problemen durch aufgeweichte Böden rechnen.

(L'essentiel)