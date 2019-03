Flashmob protestiert gegen sexuelle Gewalt

Mehrere Unternehmen haben sich am Montag an der Place Winston Churchill versammelt, um das Bewusstsein für das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen zu schärfen. «Das Hauptanliegen der Teilnehmer des Flashmobs ist, gegen Missstände am Arbeitsplatz zu protestieren. Mit der Aktion wollen wir insbesondere andere Arbeitgeber sensibilisieren», sagt Manou Hoss, der sich für die Versammlung verantwortlich zeichnet.

In Anlehnung an die von Großherzogin Maria Teresa ins Leben gerufene Initiative «Stand, Speak, Rise up» stellten sich die rund 100 Teilnehmer in Form der Buchstaben «UP» auf. «Dieses Thema betrifft alle. Wenn wir Gewalt gegen Frauen anwenden, respektieren wir ihre Rechte nicht. Als Unternehmen sind wir sehr aktiv in der Förderung der Geschlechtergleichstellung», erklärt Cédric Delahaye, Marketing- und Kommunikationsmanager bei Elvinger Hoss Prussen.

Zu diesem Thema finden am Dienstag und Mittwoch im European Convention Center auf dem Kirchberg zwei Konferenzen statt, an denen auch die beiden Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege und Nadia Murad teilnehmen.

(Marine Meunier/L'essentiel)