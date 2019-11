Renaturierung als Rezept gegen Überschwemmungen

Entlang des Gander in Bad Mondorf kommt es im Durchschnitt alle 20 Jahre zu einer Überschwemmung. Um das Hochwasserrisiko gerade in den städtischen Gebieten zu verringern, wird derzeit eine Renaturierung durchgeführt. «Das Hauptziel so einer Renaturierung ist, das ökologische Gleichgewicht der Gewässer wieder herzustellen. Sie hat aber auch einen positiven Nebeneffekt im Hochwasserschutz», lautet die Erklärung aus dem Umweltministerium. Andere Renaturierungen haben das Risiko von Überschwemmungen in den letzten Jahren bereits erheblich gesenkt, wie im Fall der Alzette zwischen Walferdingen und Steinsel. Auch die Weiße Ernz in Ködingen hat 100.000 Kubikmeter Wasserrückhaltevolumen dazu bekommen.

Damit sich die Renaturierung auch positiv auf den Hochwasserschutz auswirkt, muss der Fluss stromabwärts der städtischen Gebiete ausgebaut werden. «Bei häufigen, kleinräumigen Überschwemmungen hat jede Renaturierung einen positiven Effekt. Für die größeren müssen spezifische hydraulische Studien durchgeführt werden», erklärt ein Sprecher des Ministeriums.

Für die Zukunft ist geplant, die 17,4 Kilometer lange Alzette zwischen der Place François-Joseph Dargent und der N7 in Mersch sowie das Pétrusse-Tal in Luxemburg zu renaturieren. Dieses zweite Projekt soll noch Ende des Jahres starten.

(Séverine Goffin/L'essentiel)