«Im Vergleich zum Vorjahr haben wir mehr Kunden»

Am Montag hat in Luxemburg offiziell der Winterschlussverkauf begonnen und die Verbraucher scheinen sich weniger von den Corona-Maßnahmen abschrecken zu lassen. «Wir sind vom ersten Tag an hier, um Schnäppchen zu machen», sagt Lucie, die es eilig hat, ihre Tochter und ihren Sohn neu einzukleiden. «Und es ist auch eine Gelegenheit, nach den Feiertagen, an denen man manchmal zu viel gegessen hat, auf andere Gedanken zu kommen.»

Loubna El Baroudi, Leiterin des Okaïdi-Geschäfts im Auchan Kirchberg ist zufrieden mit dem Anlauf des Schlussverkaufs. «Im Vergleich zum Januar 2021 haben wir mehr Kunden. Das ist ein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf und das Tragen von Masken ist für niemanden mehr ein Problem». «Letztes Jahr hatten wir einen größeren Vorrat», fährt Loubna fort. «Dieses Jahr haben wir etwas weniger. Unsere Kunden kommen aus allen Ländern, die an das Großherzogtum angrenzen. Es ist schön, Familien wiederzusehen. Es geht gut los und wir sind zufrieden.»

In einer Dessous-Boutique sind die Aussichten etwas getrübter. «Es ist etwas ruhiger als im letzten Jahr», bedauert Aurianne, die Leiterin des Ladens. «Einige haben noch Urlaub und andere haben Angst vor dem Virus. Aber es ist ja erst der Anfang, vielleicht geht es auch Mitte oder Ende der Woche los».

(fl/L'essentiel)