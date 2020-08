Triste Stimmung auf dem Glacis ohne die «Fouer»

Fröhliches Gelächter, laute Musik, ausgelassene Stimmung und der Geruch von Süßigkeiten – seit Freitag hätte die Schueberfouer vom 21. August bis zum 10. September auf der Place de Glacis stattfinden sollen. Eigentlich. Doch weil diese wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, dröhnt statt festlicher Atmosphäre und fröhlicher Stimmung lediglich der übliche Lärm der Autos auf einem überfüllten Parkplatz in den Ohren.

Auch wenn die Stadt kostenlose Fahrgeschäfte und Essensstände eingerichtet hat: «Es ist nicht dasselbe. Es hat nicht den gleichen Charme», klagt Alexander von der Siegfried-Brasserie. Denn die Absage der «Schueberfouer» bedeutet für die Händler in der Umgebung vor allem einen erheblichen Einkommensverlust – ebenso wie für die Gastronomiebetriebe wie die Theaterstuff. «Es ist ohnehin schon ein sehr kompliziertes Jahr. Ohne den Rummel könnten wir fast 40 Prozent der Gäste verlieren», erklärt Kellner Edouardo, «mit dem Fest ist das Café voll, dieses Jahr wird es anders sein».

Nicht nur für die Gastronomiebtriebe, sondern für die ganze Stadt. Aus diesem Grund hat Margarita beschlossen, gleich zu Hause zu bleiben. «Es ist traurig, dass es nicht stattfindet. Wir wissen nicht einmal, wohin wir gehen sollen, aber so ist es nun einmal», sagt sie. Aurélie und Lys, zwei Studentinnen, sind in den vorangegangen Jahren jeden Tag am Parkplatz vorbeigegangen, um sich über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren. Sie werden bis 2021 warten müssen. «Es ist seltsam, denn die Fouer ist eine Institution in Luxemburg». Die beiden versicherten sich, dass sie «daher in diesem Jahr weniger Geld ausgeben werden».

(Marine Meunier/L'essentiel)