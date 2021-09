Luxemburg impft weitere Personen mit dritter Dosis

In den kommenden Tagen landen neue Einladungen zur Impfung gegen das Coronavirus in tausenden Haushalten des Großherzogtums. Die ersten Schreiben werden zum Ende dieser Woche am 17. September verschickt. Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstag in der Chamber erklärte, sollen zunächst alle Personen im Alter von über 75 Jahren, Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sowie Dialysepatienten die Booster-Impfung bekommen. Diese Entscheidung sei aufgrund der Empfehlung des Obersten Rates für Infektionskrankheiten (CSMI) getroffen worden. Hochrisikopatienten können sich die Drittimpfung bereits abholen.

Die Booster-Impfung folgt auf ein abgeschlossenes Impfschema mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs (Biontech, Moderna), zwei Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca, einer Dose des Johnson-und-Johnson-Impfstoffs oder einer Kreuzimpfung aus Astrazeneca und einem mRNA-Vakzins.

Die zusätzliche Dosis, für die ein mRNA-Impfstoff eingesetzt wird, wird mindestens sechs Monate nach einer Zwei-Dosen-Impfung oder zwei Monate nach einer Impfung mit Johnson und Johnson sowie überstandener Infektion verabreicht. Vor oder nach dem Erhalt eines anderen Impfstoffs (beispielsweise gegen die Grippe) sollte ein Zeitraum von zwei Wochen liegen. Die Impfung in den Alters- und Pflegeheimen sollen die mobilen Impfteams übernehmen. Die restlichen Impfungen werden nach einer Terminvereinbarung in der Hall Victor Hugo in Luxemburg-Stadt oder bei teilnehmenden Hausärzten durchgeführt. Eine Liste dieser Ärzte ist auf der Website impfen.lu abrufbar. Weitere Fragen werden über die Hotline (+352) 247-65533 beantwortet.

(sw/L'essentiel)