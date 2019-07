Wildschweine sind zum Abschuss freigegeben

Es ist ein hartes Mittel: Am Donnerstag und Freitag wird eine Wildschweinjagd in der weißen Zone organisiert, heißt es am Dienstag von der Regierung. Jagdscheinbesitzer können die Tiere in dem eingezäunten Bereich nahe der Grenze zu Belgien schießen. Hiermit soll das Ausbreiten der Schweinepest verhindert werden.

Belgische Jäger stehen auf der anderen Seite der Grenze bereit, falls die gejagten Tiere flüchten wollen. Die Administration de la nature et des forêts unterstützt die Maßnahme, ebenso wie die luxemburgische Armee, die eine «Analyse zur Bewegung» der Tiere durchführen wird. Pro geschossenem Tier wird eine Abfindung von 100 Euro gezahlt. Ziel sei es, «bis zum Ende des Sommers die weiße Zone zu bereinigen».

Weiße Zone könnte ausgedehnt werden

Die Bevölkerung ist während des Zeitraums zu großer Vorsicht aufgerufen: Es ist zwingend erforderlich, Schildern, die auf den Wegen der weißen Zone angebracht sind, Folge zu leisten. Diese Zone könnte allerdings auch erweitert werden, Landwirtschaftsminister Romain Schneider hat eine entsprechende Analyse in Auftrag gegeben.

Die Gefahr, dass sich das Virus ausbreiten könnte, hat sich entlang der luxemburgisch-belgischen Grenze bis in den Norden ausgedehnt. In Luxemburg selbst wurden bisher keine Fälle gemeldet.

(jg/L'essentiel)