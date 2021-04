Martine Hansen ist «bereit im Team zu arbeiten»

Die CSV hat einige Änderungen in der letzten Woche angekündigt, dazu zählt auch die Neugestaltung der Führung der Chamber-Fraktion. Martin Hansen, die derzeit die CSV-Fraktion alleine führt, kündigte in der letzten Woche an, dass künftig eine Doppelspitze die Fraktion leiten soll. Hansen sagte gegenüber L'essentiel: «Es ist ein gutes Zeichen, ich bin bereit, im Team zu arbeiten. Vier Augen sehen mehr als zwei.»

Nach eigener Aussage sei die Doppelspitze ihre Idee gewesen. Der Vorschlag von Claude Wiseler, habe Hansen auf die Idee gebracht. Wiseler hatte bei der Ankündigung seiner Kandidatur für den Parteivorsitz eine Doppelführung für die CSV ins Spiel gebracht. In der Fraktion habe es keinen Grund gegeben, nicht das gleiche Führungsprinzip zu wählen. Innerhalb der Fraktion sei laut Hansen die Entscheidung zur Doppelspitze einstimmig gefallen. Laut Martine Hansen «ist es das erste Mal, dass sich eine Parlamentsfraktion so organisiert». Auch wenn es andere politische Parteien gibt, die von Co-Vorsitzenden geführt werden.

Wie die beiden Co-Fraktionsvorsitzenden sich die Arbeit aufteilen, sei derzeit noch nicht klar, teilte die Abgeordnete mit. Jedoch ergänze man sich gut, «er ist Jurist und ich bin Ingenieurin, unserer gemeinsame Arbeit sollte gut laufen», blickt Hansen optimistisch in die Zukunft.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)