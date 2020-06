Das BIP ist im 1. Quartal um 0,2 Prozent gesunken

«Der Lockdown hat die Wirtschaftstätigkeit in den ersten drei Monaten des Jahres belastet». Zu dieser Einschätzung kommen die Statistiker des Statec in einer Mitteilung am Montagmorgen. Demnach sank das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2019 und um -2,9 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Quartal. Der Rückgang war geringer als erwartet. Für weitere Rückfragen war Statec nicht erreichbar.

So ging im Detail, nach der Methode der Verwendungsrechnung, die Wertschöpfung in der Finanz- und Versicherungsbranche im Vergleich zum Vorquartal um 2,9 Prozent zurück. Im Bereich Handel, Transport, Hotel und Gaststätten ist die Wertschöpfung um 5,4 Prozent gesunken, Unternehmensdienstleistungen und Vermietung verzeichnen einen Rückgang von 6,1 Prozent. In der Industrie, einschließlich der Energie und Wasserversorgung wurde ein Rückgang von 3,4 Prozent beobachtet. Die Wertschöpfung im Baugewerbe ging in diesem Zeitraum um 3,3 Prozent zurück. Nach Einschätzung der Statistikexperten sei, «für die Wirtschaftsbereiche, ‹Handel, Transport, Hotel und Gaststätten›, ‹Industrie, einschließlich Energie- und Wasserversorgung› und im ‹Baugewerbe› auf die Folgen des Lockdowns zurückzuführen» .

Die Ausgaben der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck sind um 4,8 Prozent und die des Staates um 0,3 Prozent gesunken. Die Exporte Luxemburgs gingen um 3,5 Prozent zurück, bei den Importen wurde ein Minus von 5 Prozent verzeichnet.

Nach Ansicht der Statistiker könnte die Corona-Krise weitere Folgen für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung haben. «Die ersten Ergebnisse basieren auf Daten, die im Zeitpunkt der Analyse verfügbar waren und betrachtet wurden. Im weiteren Verlauf ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ergebnisse in zukünftigen Veröffentlichungen zur Volkswirtschaftlichen Gesamtleistung korrigiert werden», erklären die Statistiker zur Halbwertzeit der Daten.

