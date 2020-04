Xavier Bettel kritisiert Vorgehen der EU

Nach Ansicht Xavier Bettels kann es keinen gemeinsamen europäischen Weg aus der Corona-Krise geben. «Es ist schwierig eine gemeinsame Exit-Strategie zu verfolgen, weil die EU-Staaten keine einheitlichen Maßnahmen zur Eindämmung getroffen haben», sagte Bettel – sonst ein glühender Verfechter Europas – am Mittwoch.

Er selbst habe vorgeschlagen, dass die Union das Virus gemeinsam bekämpfen solle. «Ich habe dafür plädiert und wurde abgewiesen», so der Luxemburger Premier. Einige Regierungschef hätten erklärt, dass sie die Pandemie ohne die EU in den Griff bekommen. «Jeder bekämpft das Virus nun alleine. In dieser Frage hat sich die EU nicht mit Ruhm bekleckert», sagte Bettel.

Nicht alle Länder verfolgen die gleiche Strategie zur Bekämpfung des Coronavirus. Während Frankreich, Luxemburg und Belgien ähnlich gegen die Ausbreitung des Virus vorgehen, waren die Restriktionen in Spanien und Italien zunächst weniger hart. Dänemark etwa hat schnell alle Grenzen geschlossen wohingegen in Schweden kaum Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen wurden.

(th/L'essentiel)