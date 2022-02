«Bilan 30» wird von Eltern zu wenig genutzt

Von 2012 bis 2021 haben 32.614 Kinder im Rahmen des Programms «Bilan 30» (für 30 Monate) von der Untersuchung auf eine mögliche Sprachstörung profitiert. Dies teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Freitag in einer parlamentarischen Antwort an die DP-Abgeordneten Max Hahn, Claude Lamberty und Carole Hartmann mit. Dies entspreche einer durchschnittlichen Teilnahmequote von 48,1 Prozent, die «historisch konstant» sei, so Lenert.

Mehr als 1200 Termine abgesagt



Die Organisation der Untersuchung wurde durch die Gesundheitskrise stark beeinträchtigt: 945 Termine für «Bilan 30» und 408 Termine für logopädische Behandlungen wurden für den Zeitraum vom 17. Januar bis zum 11. Februar abgesagt, da die Teams in das Contact Tracing verlegt wurden. «Die Termine bei «Bilan 30» werden jedoch in chronologischer Reihenfolge ab dem 14. Februar erneut einberufen», versicherte die Ministerin.



«Die angesammelten Verzögerungen (...) sollten in der zweiten Jahreshälfte schrittweise aufgeholt werden können, da im Juni 2022 eine zusätzliche Vollzeit-Logopädin eingestellt wird». Es dauert derzeit drei Monate, um einen Termin zu bekommen.

Die Ministerin bedauerte die niedrigen Beteiligung, wies aber darauf hin, dass es sich um «einen persönlichen Schritt der Eltern» handele, die eine automatische Einladung zu einem kostenlosen Screening erhielten. «Eine regelmäßige Erinnerung seitens des audiophonologischen Dienstes sollte in Betracht gezogen werden» bei den Kinderärzten. Die Gesundheitsdirektion plant außerdem die Einführung einer Kartografie aller Dienste für die Früherkennung und Behandlung von Störungen im Kleinkindalter, die regelmäßig aktualisiert und den Fachkräften, die sich um die Kleinkinder kümmern, vorgelegt werden soll.

Es ist jedoch schwer abzuschätzen, ob sich diese Maßnahmen auf die Teilnahme an «Bilan 30» auswirken werden. «Eine Maßnahme, die sicherlich einen direkten und deutlichen Einfluss auf die Teilnahmequote hätte, wäre der finanzielle Anreiz, der sich aus einer Aufnahme von «Bilan 30» in die Liste der obligatorischen Untersuchungen für den Erhalt der postnatalen Prämie ergeben würde», so die Ministerin weiter. «Diese Maßnahme hätte jedoch zahlreiche Konsequenzen und muss im Vorfeld argumentiert und minutiös geplant werden». Derzeit müssen Eltern ihr Kind bis zum zweiten Lebensjahr sechs Mal untersuchen lassen.

(mc/L'essentiel)