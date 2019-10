Jugendliche feiern 100 Jahre Wahlrecht

«Jugendliche prägen die gesellschaftlichen Debatten heute mit. Es ist wichtig, dass wir gehört werden und ein Geschenk, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das so ist», sagt Rafaela, 19. Sie ist eine von 200 Schülern und Schülerinnen, die an diesem Donnerstag das Klassenzimmer gegen die Rockhal eintauschten, um 100 Jahre allgemeines Wahlrecht zu feiern.

Das allgemeine Wahlrecht war vor allem für Frauen eine Revolution. Erst seit 1919 dürfen sie politische mitentscheiden. Können sich die Jugendlichen das überhaupt noch vorstellen? Die Antwort lautet: ja. In der Rockhal sprechen sie über die Gleichstellung der Geschlechter, diskutieren das Recht auf Abtreibung. Dazu schaute auch Taina Bofferding, Ministerin für Gleichstellung von Männern und Frauen, vorbei. Sie weiß, dass die Gleichberechtigung kein Kampf von gestern ist.

Im ersten Stock warfen Sophie, Stan, Steve, Steve, Aillin und Natalie von der Europäischen Schule einen Blick auf Hasskommentare aus dem Internet. «Sonst versucht man ja, sie zu löschen. Jetzt reden wir mal darüber. Das ist wichtig, denn wir alle verbringen ja viel zeit online und tragen als Internetnutzer auch verantwortung», sagt die Gruppe.

(Ana Martins/L'essentiel)