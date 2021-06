Airport Findel setzt weiter auf Kurzstreckenflüge

Kurzstreckenflüge, bei der die Maschine weniger als eine Stunde in der Luft ist, sind den Regierungen einiger europäischer Länder, darunter die Niederlande, Belgien und Frankreich, ein Dorn im Auge. In Deutschland erklärte die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, dass es «Kurzstreckenflüge perspektivisch nicht mehr geben» soll. In der kommenden Woche steht in Frankreich eine Abstimmung zu einem entsprechenden Klimagesetz auf der Agenda, über das die Abgeordneten bereits Mitte April in erster Lesung abgestimmt haben.

Der Gesetzentwurf beinhaltet die Abschaffung bestimmter inländischer Flugrouten, deren Ziele auch in weniger als zweieinhalb Stunden mit dem Zug erreichbar sind. Die luxemburgische Regierung teilte am Dienstag in einer parlamentarischen Antwort an die Abgeordneten Fernand Kartheiser und Jeff Engelen (ADR) mit, dass sie «keine Beschränkungen für die bestehenden Flugverbindungen des Findels in Betracht zieht».

Mobilitätsminister Francois Bausch erklärte, dass die Flüge nach Paris und Frankfurt «wichtig sind, um Verbindungen in alle Welt zu gewährleisten». Allerdings sei die Regierung festentschlossen, die Attraktivität der Bahn zu erhöhen.

(mc/L'essentiel)