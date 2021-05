Welche Rechte sollen Geimpfte bekommen?

Ob geimpft oder nicht, die Bürger haben genau die gleichen Rechte und unterliegen den gleichen Einschränkungen. Aber die Opposition, allen voran die CSV, würde dies gerne ändern. So plädiert CSV-Präsident Claude Wiseler etwa dafür, die Einschränkungen «21 Tage nach der zweiten Impfdosis» aufzuheben. Der Abgeordnete ist Mitglied des Gesundheitsausschusses, für ihn könne die Testpflicht vor Reisen oder einem Restaurantbesuch für geimpfte Personen entfallen. Diese Pflicht sei für diese Personengruppe schlicht «nicht mehr sinnvoll». «Die Tests sind eine Einschränkung, das könnten wir vermeiden», sagt der Parlamentarier.

Auch einige Parteifreunde Wiselers haben im Laufe des Tages ins selbe Horn geblasen. Die Mitglieder der größten Oppositionspartei des Landes verweisen als Beispiele auf andere Länder, die sich bei Fragen der Erleichterungen für Geimpfte bereits bewegt haben. So lautet eine Forderung etwa, die Beschränkung für private Treffen für diese Gruppe aufzuheben. Gegner der Erleichterungen für Geimpfte führen jedoch oft ins Feld, dass eine solche Regelung eine Diskriminierung der nicht geimpften Personen darstelle. Wiseler lässt diese Argumentation nicht gelten, für ihn ist die Situation genau umgekehrt: «Die Freiheiten bilden die Normalität. Es gibt keinen Grund, geimpfte Menschen einzuschränken.»

Die Behörden wollen sich in der Frage nicht festlegen und warten auf weitere Forschungsergebnisse. Für Premierminister Xavier Bettel (DP) galt es in der vergangenen Woche abzuwarten, ob geimpfte Personen das Virus noch in sich tragen könnten. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) sagte, sie hoffe, «den Geimpften innerhalb eines Monats Rechte zu gewähren».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)