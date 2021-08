Luxemburgs Militärflieger ist am Mittwoch gestartet

Das Militärflugzeug A400M der luxemburgischen Armee, das an der Evakuierungsaktion aus Afghanistan teilnimmt, ist um 16.45 Uhr vom Flughafen Melsbroek in Belgien mit dem Ziel Islamabad in Pakistan gestartet, so die Regierung in einer Erklärung am Mittwoch.

«Sie wird in das belgische Kommando integriert und für die Evakuierung von Staatsangehörigen und Begünstigten aus Afghanistan zuständig sein. Der luxemburgische A400M wird den strategischen Transport von Passagieren von Islamabad nach Europa übernehmen», heißt es in der Erklärung. Mindestens vier Luxemburger und zwei in Luxemburg lebende Afghanen sollen im Zuge dieser Operation evakuiert werden, nachdem die Taliban die Macht übernommen haben.

Vorbereitungen für die Evakuierung sind im Gange

Das gesamte Kommando besteht derzeit aus vier Flugzeugen, dem A400M, zwei C130 und einer Falcon7X, sowie rund 100 Mitarbeitern. Die genaue Zusammensetzung der Truppe wurde« aus Sicherheitsgründen» nicht genannt.

Die mit dem belgischen Konsulatspersonal und dem Vorbereitungsteam entsandte Falcon 7X ist bereits in Islamabad eingetroffen. Das Personal setze seine Vorbereitungen fort.

Das Konsularteam werde demnach vom Flughafen Kabul aus arbeiten und mit der belgischen Botschaft in Islamabad und den Flughafenbehörden zusammenarbeiten. Sie werden auch die Passagiere willkommen heißen. Das belgische militärische Einsatzteam wird die notwendigen Kontakte zu den örtlichen Behörden herstellen, um die Rotationen zwischen Islamabad und Kabul zu gewährleisten. Diese Operation ist Teil der europäischen Rückführungsbemühungen und wird vom European Air Transport Command in den Niederlanden koordiniert.

