Staatsfinanzen nähern sich Vorkrisenniveau an

In den ersten sechs Monaten diesen Jahres hat der Staat elf Milliarden Euro eingenommen, also etwa ein Viertel mehr (24,8 Prozent) als im von der Krise geprägten ersten Halbjahr 2020. Im Vergleich zu 2019 beträgt der Anstieg zehn Prozent, «was bedeutet, dass Luxemburg es geschafft hat, bei der Wachstumsrate auf Vorkrisenniveau zurückzukehren», wird Finanzminister Pierre Gramegna in einer Erklärung des Ministeriums am Freitagnachmittag zitiert. Dies bedeute, dass die Zahlen «die Normalisierung des Wirtschaftslebens in Luxemburg bestätigen».

Weniger Schulden



Zum 30. Juni lag die Staatsverschuldung bei 17,9 Milliarden Euro bzw. 25,9 Prozent des BIP und damit niedriger als in den Vormonaten. 443 Millionen Euro wurden schneller als erwartet zurückgezahlt und die Wachstumsprognose wurde von vier auf sechs Prozent angehoben.

Im Detail haben demnach die Direktbeiträge von Januar bis Juni 5,2 Milliarden Euro in die Kassen gespült, also 18,9 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber 2019. Diese Entwicklung hänge vor allem mit dem Arbeitsmarkt zusammen, der sich gut halte und einen deutlichen Anstieg der Einnahmen aus der Lohnsteuer ermögliche. Die Einregistrierungs-, Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung nahm 3,3 Milliarden Euro ein, also 35,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 21,5 Prozent mehr als 2019. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich auch das Konsumverhalten im Großherzogtum normalisiert habe, so das Ministerium.

Viel weniger Kraftstoff verkauft

Auf der Seite der Zölle und Verbrauchssteuern beliefen sich die Einnahmen auf 852 Millionen Euro. Auch hier verzeichnet das Finanzministerium ein Plus von 18,7 Prozent gegenüber 2020. Dies entspriche etwa dem Niveau von 2019. Der Kraftstoffabsatz hingegen sei stark zurückgegangen (ein Minus von 22 Prozent beim Diesel, und 18 Prozent beim Benzin). Die Staatseinnahmen bewegen sich also in die richtige Richtung. Dennoch sei Vorsicht geboten, denn «die mit der Krise verbundenen Ausgaben sind zwar rückläufig, aber immer noch beträchtlich», erklärt Pierre Gramegna, der sich auf die «Unterstützungs- und Erholungspolitik für die Wirtschaft» bezieht.

So gab der Staat in der ersten Jahreshälfte 10,9 Milliarden Euro aus, also etwas mehr als die Hälfte (54 Prozent) des Jahresbudgets. Dies sind 4,5 Prozent weniger als im Jahr 2020, aber 16 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum von 2019, also vor der Pandemie. Und auch wenn es besser laufe, «sind immer noch erhebliche Ausgaben geplant, um die Unternehmen auf dem Weg der Erholung zu begleiten und weiter in unsere Infrastrukturen zu investieren», betont der Finanzminister, der umsichtig bleiben will: «Angesichts des Auftretens neuer Varianten des Virus bleibt das Ausmaß der Erholung ungewiss».

(JW/L'essentiel)