«Ana Lopes katte keine Chance zu Überleben»

«Ein brutales Verbrechen, das mit schockierender Kaltblütigkeit ausgeführt wurde», erklärte die Staatsanwältin, bevor sie am Dienstag eine lebenslange Haftstrafe für Marco S. beantragte. Die Anklage bleibt damit in ihrem Schlussplädoyer bei der maximal Forderung, die bereits das Gericht in erster Instanz ausgesprochen hatte.

Für die Staatsanwaltschaft bestand kein Zweifel daran, dass er Ana Lopes ermordet hat. Sein fehlendes Geständnis, seine fehlende Reue und sein fehlendes Verantwortungsbewusstsein würden es zudem unmöglich machen mildernde Umstände oder gar eine Bewährungsstrafe für S. zu verhängen.

Während ihres gesamten Plädoyers präsentierte die Anklagevertreterin «die gebündelte Indizienlage», die gegen Marco S. spricht. Sie verwies diesbezüglich auf die Kabelklemme und die Rolle Klebeband, die zur Begehung des Verbrechens verwendet wurden. Dasselbe Material wurde in der Werkstatt, in der er arbeitete, gefunden. Auch die DNA-Spuren auf dem Klebeband sprächen für seine Schuld.

«Er ist ein Lügner»

Dann seien da noch «die Lügen und Widersprüche» von Marco S., die im Laufe der Ermittlungen ans Licht gebracht wurden. «Er ist ein Lügner. Er hat über sein Alibi gelogen und war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause. Der Täter hat beschlossen, die Leiche nach Frankreich zu bringen, er hat seine Tat geplant und vorsätzlich begangen», sagte die Staatsanwältin. «Ana hatte keine Überlebenschance. Er hasste sie», so die Staatsanwältin weiter. Sie beschrieb S. als «eifersüchtigen und gewalttätigen Mann, der Ana Angst machte».

«Wenn er frei ist, wird er sich an mir vergreifen»

Diese Äußerungen sind ein Echo auf die Enthüllungen der Anwältin der Nebenklage. Diese stützt sich auf die Aussagen anderer Frauen, die mit Marco S. liiert waren, darunter eine, die ihn auch nach seiner Verhaftung wegen Mordes noch traf.

«Wenn er frei ist, wird er sich an mir vergreifen», zitiert die Anwältin eine Mandantin und verweist auf das Martyrium, das diese Frauen erlitten haben. Am Freitag, dem voraussichtlich letzten Tag des Berufungsverfahrens gegen Marco S., wird die Verteidigung das Wort ergreifen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)