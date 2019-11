Luxemburgisch schreiben soll gelernt sein!

Immer mehr Menschen wollen Luxemburgisch lernen. Noch nie seien Interesse und Nachfrage so groß wie derzeit, sagte Bildungsminister Claude Meisch am Freitag bei einer Pressekonferenz. Während Französisch nach wie vor die beliebteste Sprache am Institut National des Langues (INL) ist, erlebt Luxemburgisch einen Boom. Die Zahl der Anmeldungen für die entsprechenden Kurse sei in zwei Jahren von 3814 auf 5291 gestiegen.

Auffällig ist jedoch, dass eine scheinbar große Zahl bereits Luxemburgisch sprechender Menschen den Wunsch hege, die Sprache korrekt zu schreiben.

«Wir reden, lesen und schreiben auf Luxemburgisch, nicht nur privat, sondern auch im beruflichen Leben», erklärte Meisch. «Aber es gibt Unsicherheiten, was Groß- und Kleinschreibung oder Interpunktion angeht. Deshalb werden wir ab dem Schuljahr 2021-2022 ein Fach einführen, das sich dem Luxemburgischen widmet», erklärt der Bildungsminister. Eine Stunde pro Woche sollen die Schüler dann neben der Orthografie auch die luxemburgische Kultur und Literatur pauken.

Ab 2021 gilt die neue Rechtschreibung

Zielgruppe seien «ältere Kinder», die auf das Lyzeum gehen. «In diesem Alter können die Schüler bereits Deutsch, Luxemburgisch und Englisch. Sprechen, wohlgemerkt. Der Sprung zur luxemburgischen Schriftsprache ist deshalb kein großer», erklärt Meisch den Grund, warum nicht etwa schon junge Kinder mit einer ganz anderen Muttersprache an das Luxemburgische herangeführt werden sollen.

Ziel sei, «die luxemburgische Sprache noch sichtbarer zu machen und sie ständig weiterzuentwickeln», so der Kommissar für die luxemburgische Sprache, Marc Barthelemy. Und davon sollten auch die «großen» profitieren. Berufstätige können ab der kommenden Rentrée (2020-2021) problemlos Luxemburgisch von zu Haus lernen. Dann nämlich bietet das INL Onlinesprachkurse an.

Seit diesen Freitag ist auch ein Leitfaden über die luxemburgische Rechtschreibung online. Bis zum Schuljahr 2020 sei noch die bisherige Schreibweise zulässig, ab 2021 dann die Reformierte. Wer online nach dem passenden Wort auf luxemburgisch sucht, wird hier fündig. Zudem solle, «in den kommenden Jahren» eine Papierversion des deutsch-luxemburgischen Wörterbuchs zur Verfügung stehen.

(fj/L'essentiel)