Luxemburger shoppen seit Corona mehr online

Im März und Juni 2020 haben 85 Prozent der von Statec befragten Internetnutzer online eingekauft, so das Luxemburger Statistik-Institut in einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Studie. Ein Wert, der sich im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent erhöht hat. Im Jahr 2005 lag der Prozentsatz an Onlinekäufen noch bei 60 Prozent. Damals war es noch revolutionär, Dinge im Internet zu kaufen.

Tourismus auf Halbmast



59 Prozent der Internetnutzer haben 2019 online eine Unterkunft gebucht, so Statec. Mit der Pandemie im Jahr 2020 sank dieser Prozentsatz. Die Online- und Reisebüro-Buchungen für Unterkünfte beliefen sich auf 17 Prozent und nur 5 Prozent taten mieteten die Unterkunft einer Privatperson über Airbnb-ähnliche Plattformen.



Heutzutage ist es ganz normal, dass Menschen aller Altersgruppen materielle Güter und Dienstleistungen online kaufen. Mit 78 Prozent bestellen die 25- bis 44-Jährigen am häufigsten im Internet. Am zweithäufigsten bestellen die 55- bis 64-Jährigen mit 66 Prozent. Im Vorjahr bestellte diese Altersgruppe mit 54 Prozent bedeutend seltener. An dritter Stelle steht die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen, die mit 65 Prozent im Web einkaufte. Mit nur 49 Prozent kauften die 65- bis 74-Jährigen am seltensten online ein. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Onlinverkäufe in allen Altersgruppen an.

Mit 60 Prozent bestellten die Luxemburger am häufigsten Kleidung. An zweiter Stelle stehen mit 33 Prozent Lebensmittel-Lieferdienste, dicht gefolgt – mit einem Prozent mehr – von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften. Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel machten 2019 noch neun Prozent der Online-Einkäufe aus, im Jahr 2020 waren es beachtliche 17 Prozent.

Nicht nur Kleidung und Lebensmittel beliebt

Zwar werden von allen Altersgruppen Kleidung und Lebensmittel am häufigsten bestellt, an dritter Stelle unterscheiden sich allerdings die Präferenzen der Käufergruppen. Bei den 16- bis 24-Jährigen sind es mit 25 Prozent Kosmetika und Beauty-Artikel, bei den 25- bis 54-Jährigen sind es mit 31 Prozent Bücher. 28 Prozent ihrer Onlinekäufe sind Möbel, Spielzeug oder andere Artikel für Kinder. Die Ältesten, im Alter von 55-74 Jahren, kaufen mit 19 Prozent am häufigsten Medikamente.

DVDs, CDs und Vinylplatten sind bei den 25- bis 54-Jährigen beliebter als bei den Älteren und die Jüngeren laden ihre Musik und Filme tendenziell herunter.

Lokale Verkäufer haben in Luxemburg an Beliebtheit gewonnen, denn 43 Prozent der Online-Käufer gaben an, dass sie bei Verkäufern in Luxemburg bestellt haben. 2019 waren es nur 30 Prozent. Mehr als ein Drittel gab an, auch bei Privatpersonen gekauft haben.

Shopping-Ausgaben bis zu 1000 Euro

Die Höhe der Ausgaben variiert bei den Luxemburger Onlineshoppern stark. Während ein knappes Drittel der Käufer innerhalb von drei Monaten einen oder zwei Käufe tätigt, gaben 21 Prozent an mehr als zehn Mal in 90 Tagen online zu shoppen. Die Rechnungen können dementsprechend schnell etwas höher ausfallen. So gaben rund 15 Prozent der Käufer gegenüber Statec an, mehr als 1000 Euro ausgegeben zu haben. Die Mehrheit nahm zwischen 100 und 300 Euro in die Hand. Acht Prozent der Onlineshopper wissen hingegen nicht, wie viel sie ausgegeben haben.

(jw/L'essentiel)