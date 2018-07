Luxemburgs Freibäder sorgen für mehr Sicherheit

Erst kürzlich ist es in einem Freibad in Rodingen zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und dem Sicherheitspersonal des örtlichen Freibads gekommen (L’essentiel berichtete). Dabei wurden mehrere Menschen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Seither achten die Betreiber der Schwimmbäder verstärkt auf die Sicherheit vor Ort.

«Die Anspannung unter den Mitarbeitern ist spürbar. Ich habe ein Mitarbeitertreffen veranlasst, um auf die aktuelle Situation hinzuweisen und alle an die Kommunikation mit den Besuchern zu erinnern», sagt Véronique Alves, Geschäftsführerin von Aquasud in Differdingen.

Kontrollen und Raucherzonen

Hier setzt man inzwischen auf ein neues Sicherheitskonzept. «Wir arbeiten normalerweise mit vier Aufsichtspersonen, jetzt haben wir eine fünfte dazu genommen. Einige sind im Schwimmbad unterwegs, andere sind vor allem am Eingang stationiert», sagt Alves.

Am Eingang werden inzwischen Badetaschen kontrolliert, allerdings auf freiwilliger Basis. Es gilt ein Verbot für Gegenstände aus Glas und für Alkohol. Ebenso wird das auch in den Freibädern in Remich und Düdelingen gehandhabt. Dort werden inzwischen private Sicherheitsdienste eingesetzt. «In Remich haben wir vier Sicherheitsleute im Einsatz. Und abgesehen von ein paar Streitereien unter jungen Leuten ist es eher ruhig», versichert der örtliche Bademeister.

Dasselbe gilt für Düdelingen, wo drei Sicherheitsleute beschäftigt sind. «Natürlich haben wir von den Vorkommnissen in Rodingen gehört, aber das hat bei uns zu keinerlei Spannungen geführt. Insgesamt läuft alles gut», sagt Sven Loscheider, stellvertretender Leiter der Sportabteilung der Stadt Düdelingen. In allen drei Freibädern ist das Rauchen inzwischen auf den Liegeflächen und am Becken verboten, dafür wurden extra Raucherzonen eingerichtet.

