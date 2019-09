Eine Familienreise ins Mittelalter

Die Akrobaten, Handwerker, Ritter und Wikinger nahmen an diesem Wochenende die Rue de la Chapelle und die umliegenden Felder in Düdelingen in Beschlag. Zwei Tage lang tauchten die rund 15.000 Besucher des Butschebuerger Bürgfestes in die Zeit der Burgen ein.

«Wir mögen die authentische, volkstümliche und traditionelle Seite. So können Kinder ins Mittelalter reisen», erklärt Aurélie, die mit ihrem Mann Guillaume und ihren vier Kindern aus Strassen kam. «Zuerst hatten nur die Kinder ihre Kostüme, aber wir beschlossen, unsere eigenen zu kaufen. Wir kommen sowohl für die Kinder als auch für uns selbst hierher», ergänzt Guillaume.

Alexandre aus Düdelingen ist Mitglied von La Horde, einer Gruppe von leidenschaftlichen Wikingern. Im Kostüm nimmt er mit seiner Frau Stephanie und ihrer 16 Monate alten Tochter Judith an der Party teil. «Es ist eine Veränderung gegenüber dem, was wir täglich erleben. Wir treffen leidenschaftliche Menschen wie uns. Wir können uns entspannen», sagt er. Celine, Christophe und ihre drei Kinder aus Hagondingen (Frankreich) besuchen seit vier Jahren regelmäßig mittelalterliche Feste. «Wir mögen Geschichte, es ist für uns eine Zeit, in der wir Spaß haben können», schließt Christophe.

(Marion Mellinger/L'essentiel)