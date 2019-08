«Unhaltbare» Zustände bei unseren Polizeihunden?

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die aktuelle Situation ist unhaltbar», urteilt Martine Hansen, CSV-Abgeordnete in einer parlamentarischen Anfrage über die Unterbringungsbedingungen der 17 Hunde der Police Grand-Ducale, deren Zwinger seit 2011 im hinteren Teil der Direction Générale der Großherzoglichen Polizei am Findel positioniert sind. «Eine artgerechte Unterbringung ist dort unmöglich zu gewährleisten», fährt sie fort.

So wären die auf Asphalt platzierten Zwinger unbrauchbar, da sie nicht den natürlichen Bedürfnissen von Hunden entsprechen. Dies würde die Hunde nicht nur extremen Temperaturen aussetzen, sondern sie auch von normalen Eindrücken wie Passanten und Straßenverkehr fernhalten. Was die Hundeführer betrifft, so hätten sie keinen Sichtkontakt und damit keine direkte Kontrolle über die Hunde.

Hunde sind Hitze und Kälte ausgesetzt

In ihrer Antwort erklären François Bausch, Minister für innere Sicherheit, und Romain Schneider, Landwirtschaftsminister, dass bei einem kürzlichen Inspektionsbesuch der Veterinärverwaltung in den Zwingern keine Nichteinhaltung des Tierschutzgesetzes vom 27. Juni 2018 festgestellt wurde. Aber beide Minister geben zu, dass die aktuelle Lage der Zwinger verbessert werden kann. Sie sind sich auch einig, dass eine wirksamere Wärmedämmung installiert werden sollte, um den Hunden bei extremer Hitze oder Kälte zusätzlichen Schutz zu bieten.

Auch wenn mehrere Vorschläge für die Umgestaltung oder gar Verlegung der Zwinger gemacht wurden, betonen François Bausch und Romain Schneider, dass die Polizei zur Zeit keinen anderen geeigneten Standort hat. «Es ist schwierig, einen Standort zu finden, der den spezifischen Bedürfnissen der Hundegruppe entspricht, d. h. eine geeignete geografische Lage (in der Nähe der Hauptstadt und des Autobahnnetzes) und eine angemessene Infrastruktur (ausreichend Büros, Lagerräume für Waffen, Betäubungsmittel und Sprengstoffe und ein angemessener Trainingsbereich)».

(ol/L'essentiel)