Wagen knallen auf N7 frontal ineinander

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegen 16 Uhr kollidierten am Freitagnachmittag zwei Autos auf der N7 in Diekirch. Sie waren in Richtung Fridhaff unterwegs. Drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Die Rettungsdienste sind vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber wurden zum Einsatzort geschickt.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel)