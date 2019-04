Haltestellen sollen Wartenden Schutz bieten

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Haltestelle Pfaffenthal-Kirchberg ist der Bau von Unterstellmöglichkeiten geplant, weil wartende Pendler oft einem unangenehmen Wind ausgesetzt sind. Dies teilte das Mobilitätsministerium mit. Derzeit werde der Standort detailliert geprüft.

Pendler, die regelmäßig an der Haltestelle Pfaffenthal-Kirchberg warten müssen, beschweren sich immer wieder darüber, auf dem windigen Bahnsteig ohne jeglichen Schutz ausharren zu müssen. Dies wurde von Mobilitätsminister François Bausch (Déi gréng) auf eine Anfrage des Abgeordneten Max Hahn (DP) hin bestätigt. Die Haltestelle verfüge weder über ein Wartehäuschen noch über einen ähnlichen Unterschlupf.

Wartehaus kommt wegen Vandalismus nicht infrage

«Um den Wünschen der Reisenden so weit wie möglich gerecht zu werden, wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um die obere Plattform des Bahnhofs Pfaffenthal-Kirchberg mit Schutzräumen auszustatten, die wirksam vor Wind schützen», sagt der Minister. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch kein genauer Zeitplan oder Budget vorgesehen. Heizvorrichtungen könnten aufgrund des hohen Pendlerstroms nicht bereitgestellt werden, so der Minister.

Auch ein Wartehäuschen käme nicht infrage, um «Kosten bei möglichem Vandalismus zu vermeiden». François Bausch wies abschließend darauf hin, dass sich durch die zukünftige neue Taktung, nach der die Tram statt alle sechs alle drei Minuten fahren wird, die Wartezeit der Pendler reduzieren wird.

(jg/L'essentiel)