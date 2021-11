Die große Angst, «dass jeder Tag ein Sonntag ist»

Der Ruhestand liegt noch in weiter Ferne. Noch bleibt also Zeit. Doch die Sorge, nicht bereit zu sein und in ein schwarzes Loch fallen zu können, wenn der große Tag kommt, ist ständig präsent. «Unsere Welt ist auf Jugend, Schönheit und Leistung getrimmt», erklärt Henri Feit, «es gibt also Risiken, wenn man plötzlich seinen beruflichen Status verliert». Der 62-Jährige war schon in dieser Situation und weiß wovon er spricht. Deshalb beschloss er, die Menschen früh genug zu begleiten, um den Absturz zu vermeiden. Vor allem mental. «Depressionen, Krankheiten, Alkoholabhängigkeit», zählt der ehemalige Angestellte in der Finanzbranche auf. Deshalb ist er jetzt «freiwilliger Ruhestands-Coach».

Dabei weist er explizit darauf hin, dass er kein Psychologe ist. Seine Ratschläge sollten lediglich zum Nachdenken anregen, «zu einer anderen Herangehensweise an das Leben». Henri Feit hat sich der Initiative des Familienministeriums und des «RBS – Center fir Altersfroen» angeschlossen und spricht auf Konferenzen in Gemeinden, Seniorenclubs, gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen. Manchmal auch in ganz persönlichen Gesprächen. «Meiner Meinung nach ist das 55. Lebensjahr der richtige Zeitpunkt, um mit der Organisation des Ruhestands zu beginnen», sagt er.

«Ruhestands-Coach» Henri Feit

«Es ist wichtig, sich zu überlegen, ob man sich um die Enkelkinder kümmern ‹muss› oder ‹will›»

Doch wie lässt sich der Übergang am besten gestalten? «Sie müssen eine Bestandsaufnahme Ihres Lebens machen», erklärt Henri Feit, «ihrer Wünsche, ihrer Finanzen, ihrer Wohn- und Lebensverhältnisse, ebenso wie ihrer Vergnügen, ihrer Stärken und Schwächen». Wichtig sei herauszufinden, wie man die Zeit und die Freiheit, die man nun hat, nutzen will, erklärt Henri Feit. Die größte Angst sei, «dass jeder Tag wie ein Sonntag ist», sagt er, «doch zwischen dem 60. und dem 90. Lebensjahr liegen 30 Jahre, das ist uns nicht immer bewusst.» Der Schlüssel zu all dem sei, sich dessen bewusst zu werden, soziale Bindungen aufrechtzuerhalten und etwas für sich selbst zu tun.

Um das eigene Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, «ein Gleichgewicht zu finden. Es ist zum Beispiel wichtig, sich zu überlegen, ob man sich um die Enkelkinder kümmern ‹muss› oder ‹will›», ist sich Feit sicher. Er selbst habe 35 Jahre lang im Kundenbetrieb gearbeitet und fürchtete, im Ruhestand die Begeisterung und Herausforderung zu verlieren. «Ich bin alt, aber ich bin immer noch jung», sagt er. Und das ist die Botschaft, die er vermitteln will.

(NC/L'essentiel)