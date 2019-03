Lastwagen brennt im Industriegebiet ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, im Industriegebiet Bettemburg/Düdelingen aus noch unbekanntem Grund in Flammen aufgegangen. Die Police Grand-Ducale, die von L'essentiel kontaktiert wurde, erklärte, dass sich der Vorfall nicht auf einer öffentlichen Straße, sondern im Industriegebiet Scheleck ereignet hat. Der Lkw war in der Nähe des Cactus-Supermarktes komplett ausgebrannt.

«Die Flammen waren beeindrucken», berichtet ein Leser, der den Brand beobachtet hat. Zudem soll das Feuer dicke, schwarze Rauchwolken hervorgerufen haben. Laut Angaben der Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

(jg/L'essentiel)