«Klausuren mit Maske zu schreiben, wird furchtbar»

«Wir müssen die Schülerinnen und Schüler schnell willkommen heißen und ihnen zwei Schals geben, die wir in einen Umschlag mit Anweisungen gewickelt haben. Es ist ein bisschen stressig». In einem ersten morgendlichen Ansturm starteten die Mitarbeiter des Lycée Aline-Mayrisch (LAML) in Luxemburg-Stadt am Montagmorgen die zweite Phase der Maßnahmen-Lockerungen im Bildungssystem des Großherzogtums. Heute kehrten nach fast zweimonatiger Pause 500 Gymnasiasten zur Schule zurück, die meisten von ihnen mit dem Bus. Und sie zeigten Disziplin. Kein Gedränge am Eingang, die Jugendlichen reihten sich in einer riesigen Schlange auf dem Schulhof auf. Die Unsicherheit ist dennoch zu spüren.

«Werden wir Tests mit Schutzmasken schreiben müssen? Es wird schrecklich sein, es wird uns zu sehr ablenken», befürchtet ein Schüler. «Alles muss wiederentdeckt werden. Die Art und Weise, wie wir uns untereinander verhalten, immer mit dem Social Distancing im Hinterkopf», fasst ein anderer die ungewohnte Lage zusammen.

Besondere Maßnahmen für gefährdete Schüler

«Es ist immer noch erschreckend, in der Schule anzukommen und all diese Zeichen überall zu sehen. Aber man muss sich daran gewöhnen», erklärt Claire Simon, die stellvertretende Schulleiterin des Lycée Michel Rodange. Sie fügte hinzu, dass die Rückkehr der Abschlussklassen in der vergangenen Woche eine «Testphase» gewesen sei: «Wir waren in der Lage, bestimmte Maßnahmen neu anzupassen. Etwa ein Dutzend Schülerinnen und Schüler konnten das Schuljahr nicht am Montag beginnen. Es handelt sich um gefährdete Schüler oder solche, die mit einer gefährdeten Person zusammenleben.

«Sie werden weiterhin über Online-Kurse unterrichtet», sagte die stellvertretende Direktorin. Ihre Tests werden diese Schüler nachmittags in der Schule schreiben, sobald alle anderen zu Hause sind. Dasselbe gilt für das Lycée Aline-Mayrisch, an dem ebenfalls ein Dutzend Jugendliche betroffen sind. «Der Unterricht wird auf Distanz fortgesetzt. Wir haben die Mittel geschaffen, damit auch sie ihr Schuljahr beenden können», erklärte Carole Chaine, Direktorin des LAML.

(Ana Martins/L'essentiel)