«Luxemburg ist heute ein moderneres Land»

L'essentiel: Herr Bettel, die DP hat sich vorgenommen, den öffentlichen Verkehr kostenlos zu machen. Von welchen Kosten reden wir und wie will Ihre Partei das schaffen?

Xavier Bettel: Wir haben festgestellt, dass die finanziellen Erträge mit dem öffentlichen Verkehr für den Staat minimal sind. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass ein kostenloser öffentlicher Verkehr unser Land noch attraktiver macht. Meine Regierung hat in den vergangenen fünf Jahren mehr investiert als unsere Vorgänger in elf Jahren zuvor. Das ist wichtig!

Wie bewerten Sie die Arbeit der Dreierkoalition?

Positiv. Vor allem, wenn ich mir die Zahlen der Europäischen Kommission um Herrn Juncker und die der OECD anschaue. Wir konnten viele notwendige und nutzbringende Reformen durchführen. Es gab Gesetze, die mir sehr am Herzen lagen. Zum Beispiel, dass sich eine Frau im Falle einer Abtreibung gegenüber einem Dritten nicht rechtfertigen muss. Und in der Schule gab es ein System, in dem Ausländer weniger Chancen hatten als Luxemburger. Heute ist das Land moderner.

Dennoch haben Sie von einer guten internationalen Wirtschaftslage profitiert.

Beschweren wir uns? Als wir die Regierung übernahmen, standen wir kurz davor, den Triple-A-Status zu verlieren. Wir lagen am Boden, als wir den Haushalt sahen. Wir haben unpopuläre Entscheidungen getroffen. Aber sie waren notwendig.

Der Wohnungsbau ist ein großes Problem. Wie sehen Ihre Lösungen aus?

Wir haben viele brachliegende Gelände für den Wohnungsbau genutzt. In einer zukünftigen Regierung ist es wichtig, ein gemeinsames Ministerium für Raumordnung, Wohnen und Umwelt einzurichten. Im Moment ist es so, dass sich die verschiedenen Verwaltungen gegenseitig infrage stellen. Das ist Zeitverschwendung. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für den Mittelstand.

Was sind Ihrer Meinung nach vernünftige Preise?

Die Hälfte der Preise des aktuellen Marktes. Das erscheint mir vernünftig.

(Patrick Théry/L'essentiel)