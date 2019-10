Fan folgt dem Königspaar seit 20 Jahren

Ein feuchter, aber herzlicher Empfang wurde Mathilde und Stéphanie am Mittwochmorgen in Belval bereitet. Trotz Regen kamen etwa zwanzig Royal-Fans, um die Königin von Belgien und die Großherzogin von Luxemburg am Eingang der Universitätsbibliothek zu begrüßen. Darunter ein ganz besonderer.

Hilde reiste extra aus der Gemeinde Molenbeek an, um dem Königspaar während des dreitägigen Staatsbesuchs nah sein zu können. Die Belgierin kennt das Prozedere der königliche Reisen bereits: Sie folgt dem Königspaar seit nunmehr 20 Jahren. Nach all der Zeit kennt sie auch die Royals auf gewisse Weise: «König Philippe ist zurückhaltender als die Königin», lautet ihr Urteil. Für Großherzog Henri hat der Royal-Fan eine besondere Schwäche: «Ich konnte am Dienstag mit ihm sprechen und ihn fragen, wie es der Großherzogin geht. Er hat mir sogar geantwortet», freute sie sich. Egal, wo Hilde den Royals nah sein kann, versucht sie immer, ihnen ein Geschenk zu machen. Diesmal war es eine Schachtel Pralinen.

Dozent lässt seine Studis warten

Alison arbeitet an der Universität in Belval und kam mit ihren Kollegen, um «ihre» Königin zu sehen. «Das ist mir einfach wichtig», sagte sie. Ihr Kollege Xavier, Dozent an der Uni, ließ sogar seine Studenten an diesem Mittwochmorgen warten, um Mathilde aus Belgien zu sehen. «Ich unterrichte gleich, aber die paar Minuten müssen die Studierenden jetzt noch warten», scherzt er.

In der Bibliothek von Belval informierten sich Stéphanie und Mathilde über neue Lernmethoden für Kinder. Jedes der Kinder bekam eine persönliche Begrüßung der royalen Damen.

