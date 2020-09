Luxemburg zählt weniger infizierte Reiserückkehrer

In der Woche vom 7. bis 13. September wurden im Großherzogtum 282 Personen positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Das entspricht ungefähr der Zahl der Vorwoche, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch im einem Communiqué mitteilt. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 50.912 Personen getestet, gegenüber 47.868 in der Vorwoche. Die Zahl der aktiven Infektionen ist von 581 auf 564 am 13. September leicht gesunken.

Nach Angaben des Ministeriums gehen die meisten Infektionen in der zweiten Septemberwoche noch immer auf Reiserückkehrer zurück. Allerdings ist auch diese Zahl, verglichen mit der Vorwoche, kleiner geworden. 31 Prozent aller positiven Fälle wurden aus dem Ausland importiert. In der Woche vom 31. August bis zum 6. September lag der Wert bei 44 Prozent.

27 Prozent der neuen Ansteckungen erfolgten innerhalb der Familien, nur drei Prozent wurden Privatfeiern zugeordnet. Bei den Neuinfizierten handelt es zum Großteil um junge Menschen. Das Durchschnittsalter lag im beobachteten Zeitraum bei 31 Jahren. Diese Zahl ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass vor dem Beginn des neuen Schuljahres zahlreiche Kinder und Jugendliche auf das Virus getestet wurden. Vom 7. bis 13. September befanden sich 1394 Personen in Quarantäne (-8 Prozent gegenüber der Vorwoche über eine Woche) und 581 in Isolation (-0,4 Prozent).

(jw/L'essentiel)