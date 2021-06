Diesel wird in Luxemburg wieder teurer

Schlechte Nachrichten auch für Autofahrer in Luxemburg, die Diesel tanken: Nachdem in dieser Woche bereits die Benzinpreise an den Zapfsäulen erhöht worden sind, wird nun auch der Diesel ab Samstag, 0 Uhr, teurer. Dies teilt das Energieministerium am Freitagnachmittag mit. Demnach erhöht sich der Preis für den Liter Diesel an den Tankstellen im Großherzogtum um 1,6 Cents auf 1,214 Euro.

Die Preise für Benzin der Sorten 98 und 95 bleiben von dieser Preiserhöhung unberührt.

(L'essentiel)