Luxemburgisch wird vor allem online gelernt

Die luxemburgische Sprache zu erlernen, wird für Ausländer, die im Großherzogtum arbeiten, immer attraktiver. Aufgrund von festen Dienstplänen oder aus Zeitgründen greifen sie häufig auf verschiedene Online-Methoden zurück.

Die Regierung bietet zusammen mit dem Kultusministerium das Online-Wörterbuch LOD an. Die Webseite kann in fünf Sprachen erforscht werden. «Sie wird ständig von etwa zehn Personen vervollständigt», so das Ministerium.

Im Jahr 2017 wurde das Online-Nachschlagewerk insgesamt von 23.023 Personen besucht und damit im Durchschnitt 288.134 Mal am Tag aufgerufen. Innerhalb eines Jahres stiegen die Besucherzahlen somit um rund 73 Prozent. Damit der Wortschatz der «Luxemburgisch-Lerner» vergrößert wird, werden mittlerweile spezielle Seiten, die beispielsweise medizinische Fachbegriffe erläutern, angeboten.

Noch immer schwierig für Lehrer

Aber nicht nur die Regierung hat eine Entwicklung beobachtet: Jérôme Lulling unterrichtet Luxemburgisch und arbeitet gleichzeitig an mehreren Projekten, wie zum Beispiel an seiner eigenen Webseite namens bonjour.lu. Mit 25.020 Unique Usern war 2017 ein Rekordjahr. Diese Zahl entspricht etwa «einem Durchschnitt von 70 virtuellen Lernenden pro Tag». Alle Videos zum Erlernen der Sprache wurden seit 2006 mehr als 900.000 Mal aufgerufen.

Auch unter tipptopp.lu oder durch das Städtenetz QuattroPole können User ihr Sprachwissen erweitern. Zudem wird ab Anfang 2018 eine App für Smartphones verfügbar sein. Diese 3,99 Euro teure App soll laut der Gründer, Aurélie Wagener und Julien Kessels, «innovativ und lustig» sein und sowohl ein Wörterbuch, theoretische Lektionen sowie verschiedene Spiele beinhalten. Die App richtet sich vor allem an «Neuankömmlinge und Grenzbewohner».

Trotz der großen Nachfrage «gibt es als Lehrer der luxemburgischen Sprache immer noch sehr wenige Vollzeitstellen», bedauert Lulling. Seiner Meinung nach, «befinden sich einige Lehrer aus Perspektivlosigkeit in einer schwierigen finanziellen Situation». Er hofft, dass die verschiedenen Initiativen, die in den letzten Monaten zur Förderung der Sprache von der Regierung angekündigt wurden, dazu beitragen werden, ihre Situation zu verbessern.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)