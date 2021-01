Sechs neue Fälle des britischen Virus entdeckt

Das Nationale Gesundheitslabor (LNS) hat innerhalb einer Woche 355 Proben analysiert, die zwischen dem 30. November und 11. Januar entnommen wurden, um herauszufinden, ob die englische Virusmutation des Coronavirus vor Jahresende bereits in Luxemburg aktiv war.

Bei 69 Proben aus der ersten Januarwoche sind sechs Fälle identifiziert worden. Drei dieser Fälle wurden durch genomische Überwachung und zwei durch Screening von Reisenden, die in Findel ankamen, entdeckt. Der letzte Fall erfüllt nicht die Kriterien für qualitativ hochwertige Genome, hat aber eine hohe Last an Mutationen, die spezifisch für die britische Variante sind.

Die britische Variante macht im Großherzogtum 7,2 Prozent der zirkulierenden Stämme aus (Ende 2020 waren es noch drei Prozent). Bis sind in Luxemburg zwölf Fälle der britischen Variante bekannt. Von der südafrikanischen oder japanischen Variante wurden dagegen bisher keine Spuren gefunden.

(mm/L'essentiel)