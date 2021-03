Ein Zwölfjähriger begeistert Kinder für Wissenschaft

Mit seinen zwölf Jahren ist Théophile de Moncuit der jüngste unter den elf Gewinnern bei der diesjährigen Auflage des nationalen Wettbewerbs «Jonk Fuerscher» (Jugend forscht). Insgesamt wurden 31 Projekte für den Wettbewerb eingereicht. Der Schüler der 5. Klasse der Europäischen Schule in Kirchberg hat mit seiner Idee die Jury überzeugt. Sein Projekt mit dem Namen «Kidado Sciences» besteht aus «einer Webanwendung, die Wissenschaft für junge Leute populär machen soll», erklärt Théophile.

Sie enthält neben den neuesten wissenschaftlichen Nachrichten, auch Théophiles persönlichen Blog sowie eine Reihe von Fragen, um sicherzustellen, dass die Besucher auch wirklich alles verstanden haben. «Die Idee kam mir während der Einschränkungen, als ich feststellte, dass es an Internetseiten fehlte, die Wissenschaft in kindgerechter Form erklären», erklärt der Zwölfjährige, der mit einem einfachen Blog begann.

Mit dem Enthusiasmus seiner zwölf Jahre sprudelt Théophile nur so vor Ideen, um sein Projekt zu verbessern. «Ich würde gerne mit einem Wissenschaftler zusammenarbeiten, die Qualität der Videos erhöhen und meine Seite populärer machen», sagt er. Am liebsten auch zweisprachig in englisch und französisch. In der Zwischenzeit genießt Théophile den Preis, den er gestern erhalten hat, und bereitet sich auf die Wissenschaftsausstellung Cirasti vor, die Anfang Juni in Toulouse stattfindet.

(Jean-François Colin/L'essentiel)