Luxemburg ist die letzte Party-​​Zuflucht der Region

Die Möglichkeiten für Nachtschwärmer sind in der Großregion inzwischen recht begrenzt. Nach Belgien und den saarländischen Nachbarn macht Frankreich nun seine Diskotheken zwischen dem 10. Dezember und 6. Januar dicht, um Herr der aktuellen Corona-Welle zu werden. Laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer soll Rheinland-Pfalz noch vor Weihnachten folgen, wie die Triererin am Donnerstagabend ankündigte.

Unzufrieden mit dieser Entscheidung weichen nun Club-Stammgäste von Lothringen ins Großherzogtum aus. Für die lokalen Diskotheken eine gute Nachricht. Sie berichten vereinzelt von mehr Anfragen von der anderen Seite der Grenze. «Seit Montag erhalte ich sehr viele Nachrichten von Gästen aus Frankreich», erzählt Megane Solin, Geschäftsführerin des Lenox Club nahe des Luxemburger Bahnhofs. Muss man also einen Ansturm von Party-Gruppen aus Frankreich und Belgien befürchten?

Ende des Abends um 3 Uhr

David Pascoal, Eventmanager im Gotham, beschwichtigt. «Ich glaube nicht, dass es sich sehr von anderen Partys unterscheiden wird», erklärt er. «Zumal ein Teil der Gäste wegen der Pandemie noch ein wenig Angst hat, auszugehen». Megane Solin macht sich ebenso keine großen Sorgen. «Unser Club ist groß, die Sicherheitsleute werden damit umgehen können. Nicht ideal wäre eher die Schließung der Diskothek.»

Zwar sind die Nachtclubs in Luxemburg geöffnet, müssen aber seit der Wiedereröffnung schon um 3 Uhr Schluss machen: «Die Leute gehen alle gleichzeitig mitten in der Nacht raus, stehen auf dem Bürgersteig und haben keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wir verlieren drei Stunden Arbeit im Vergleich zu den Öffnungszeiten vor Beginn der Krise». Damals lag die Sperrstunde bei 6 Uhr.

Die Angst vor einer Schließung

Dennoch finden die Betreiber, dass dies das kleinere Übel sei. «Alle sind ziemlich zufrieden, es ist fast wieder wie früher. Wir arbeiten weiter, so lange wir können», sagt David Pascoal. Bei den Gesundheitsmaßnahmen mache man keine Kompromisse. «Eine Frage der Sicherheit für unsere Kunden und für uns», so der Manager. «Ja, wir werden mit dem 2G-System (geimpft oder genesen) Kunden verlieren, aber wir werden tun, was man von uns verlangt. Dasselbe gilt für die Sicherheitskontrollen», sagt auch Megane Solin. Sie befürchtet, dass Luxemburg es doch noch seinen Nachbarn in der Großregion gleichtut und Clubs schließen müssen.

Das Gesundheitsministerium schließt diese Option auf L'essentiel-Nachfrage nicht aus – «je nach Entwicklung der Corona-Situation». Die Behörden erklären, dass man einen massiven Zustrom von Kunden aus dem Grenzgebiet« nicht vorausplanen» könne und erinnern daran, dass der verschärfte CovidCheck «selbstverständlich auch für Diskotheken gilt».

(th/L'essentiel)