Fünf Verhaftungen nach Tod von Luís Giovani Rodrigues

Die portugiesische Polizei hat am Freitag die Verhaftung von fünf verdächtige Personen im Falle des Todes des Kappverdianers Luís Giovani Rodrigues bekannt gegeben. Nach einer Reihe von Durchsuchungen und Verhören wurden am Donnerstag «fünf Männer im Alter zwischen 22 und 35 Jahren verhaftet». Allesamt würden «verdächtigt, mit den Ereignissen, die zum Tod des jungen Mannes führten, in Verbindung zu stehen», so die Polizei. Angehörige des Opfers sowie kapverdische und afrikanische Vereinigungen – einige davon aus Luxemburg – stellten im Vorfeld dieselbe Vermutung an.

Der 21-jährige Rodrigues starb am 31. Dezember in einem Krankenhaus in Porto, nachdem er dort etwa zehn Tage im Koma gelegen hatte. Der Student war bei einer Schlägerei vor einer Bar in Bragança schwer verletzt worden. Sein Vater, Joaquim Rodrigues, prangerte insbesondere die Tatsache an, dass die portugisische Gerichtspolizei erst nach dem Tod des Schülers mit den Ermittlungen betraut wurde.

Demonstration in Luxemburg

Am 5. Januar hatte der kapverdische Außenminister, Luis Filipe Tavares, die Behörden in Portugal, der ehemaligen Kolonialmacht der Kapverden, aufgefordert, das Verbrechen «rasch aufzuklären». Die Non-Profit-Organisation SOS-Racisme erklärte, dass der Fall zu Beginn «fast totgeschwiegen» worden sei.

Während die Umstände von Giovanis Tod weiterhin unklar sind, hatte die kapverdische Diaspora am vergangenen Samstag in Bragança und Lissabon sowie in Luxemburg, London und Paris Demonstrationen organisiert, um ihre «Empörung über die Gewalt» Ausdruck zu verleihen.

Die Demo zu Luís Giovani Rodrigues in Luxemburg:

(pp/L'essentiel)